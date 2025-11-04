DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin91.438 -1,1%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.978 -0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Über 24.000 Punkten: DAX letztlich höher -- US-Börsen schließen uneins -- Palantir steigert Umsatz und Gewinn -- OpenAI, Amazon, ON Semiconductor, Berkshire Hathaway im Fokus
Top News
SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft SAF-HOLLAND-Aktie in Rot: Umsatzziel erneut gesenkt - Zölle belasten Nordamerikageschäft
Erste Schätzungen: NVIDIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Erste Schätzungen: NVIDIA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Junge Welt' zu Bürgermeisterwahl in New York

04.11.25 05:34 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Bürgermeisterwahl in New York:

"Affordability", Bezahlbarkeit, lautet der zentrale Begriff in Mamdanis Kampagne. Die erforderlichen Ausgaben sollen durch Einnahmen von anderer Seite ermöglicht werden: höhere Einkommensteuern für Besserverdienende, höhere Körperschaftsteuern. Kein radikaler Entwurf, sondern ein klassisch sozialdemokratisches Umverteilungsprojekt. Wie realistisch eine Umsetzung dieses Programms im Falle eines Wahlsiegs ist, bleibt mehr als fraglich. Für viele Maßnahmen benötigt Mamdani die Unterstützung des Bundestaates, und dessen Gouverneurin Kathy Hochul hat schon deutlich gemacht, dass Steuererhöhungen mit ihr nicht zu haben sind. Derweil sollen viele Manager aus Manhattan inzwischen einen positiven Eindruck vom linken Bürgermeisterkandidaten bekommen haben; seine Positionen seien nuancierter geworden. Die sozialistische Insel New York City wird es also einstweilen nicht geben./yyzz/DP/nas