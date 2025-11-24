DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,64 +0,2%Gold4.050 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Märkische Oderzeitung' zu Ukraine-Friedensplan

24.11.25 05:34 Uhr

FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - Die "Märkische Oderzeitung" zu Ukraine-Friedensplan:

"Handelt es sich nun um eine russische Wunschliste oder, noch schlimmer, um einen von der US-Regierung erstellten Kompromiss, auch Tage nach dem Auftauchen des 28-Punkte-Plans gibt es darüber keine endgültige Klarheit. So oder so, die Aufregung, die Empörung, ja, das Entsetzen über das Dokument ist groß in der Ukraine und in Europa. Die Regierung von Wolodymyr Selenskyj, der ukrainische Präsident selbst, ist durch die ungeheuerliche Korruptionsaffäre kaum mehr in der Lage Bedingungen zu formulieren. Noch ist nicht das letzte Wort über den sogenannten Friedensplan gesprochen, doch zeigt sich eine deutliche Richtung in Handeln der Regierung Donald Trumps. Aus dieser Situation kann es keinen Ausweg geben, von dem die Ukraine profitiert."/yyzz/DP/men