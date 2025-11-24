DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,64 +0,2%Gold4.050 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu US-Friedensplan

24.11.25 05:34 Uhr

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Münchner Merkur" zu US-Friedensplan:

"Während in Moskau ein kühl kalkulierender Stratege mit eiserner Hand regiert, herrscht im Westen unter dem erratischen Donald Trump das reinste Chaos. Aber gibt es ihn eigentlich noch? Den Westen? Trump jedenfalls geht es primär darum, einen unliebsamen Konflikt zu beenden. Egal, was das für Europa bedeuten würde. Außerdem will er verdienen. Die USA sollen laut Plan für ihre Sicherheitsgarantien kompensiert werden. Sie würden am Wiederaufbau der Ukraine profitieren und planen mit Russland eine langfristige Wirtschaftskooperation. Nun wirkt Trump eher wie der Anwalt Moskaus."/yyzz/DP/men