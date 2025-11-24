DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.522 +0,1%Euro1,1524 +0,1%Öl62,64 +0,2%Gold4.050 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Amazon 906866 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 SAP 716460 Siemens 723610 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende Hype um NVIDIA-Aktie: UBS sieht KI-Rally noch lange nicht vor dem Ende
Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher Ausblick: Abercrombie Fitch gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu den Genfer Ukraine-Verhandlungen

24.11.25 05:34 Uhr

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu den Genfer Ukraine-Verhandlungen

Allein dass Wladimir Putin für seinen Überfall auf die Ukraine sogar mit Landstrichen belohnt werden könnte, die seine Armee bisher gar nicht kontrolliert, verhöhnt die Opfer des angegriffenen Volkes, und die Autorität des internationalen Völkerrechts gleich mit. Doch dies und viele andere Punkte dürfen nicht den Blick verstellen auf einen so bitteren wie einfachen Umstand: Dass der Friedensplan überhaupt auf dem Tisch liegt, ist erst einmal eine gute Nachricht. Und zwar aus mehr als einem Grund. Nur Amerika ist mächtig genug, Moskau zu einem Ende des Krieges zu drängen. Wenn sich also Trump überhaupt noch für diesen Konflikt zuständig fühlt, ist das für die Ukraine allemal günstiger als ein Amerika, das die Front sich selbst überlässt./yyzz/DP/zb