DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,46 -2,7%Nas22.564 +0,6%Bitcoin80.473 +1,6%Euro1,1519 -0,2%Öl63,65 ±-0,0%Gold4.077 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Plug Power A1JA81 Tesla A1CX3T SAP 716460 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn
Top News
S&P 500-Wert ResMed-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet ResMed Aktionären eine Freude S&P 500-Wert ResMed-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet ResMed Aktionären eine Freude
Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Walmart informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!

Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Stuttgart 21

20.11.25 05:34 Uhr

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Stuttgart 21:

"Vielleicht steht die Zahl 21 gar nicht für das längst vergangene Jahr 2021. Vielleicht ist damit einfach das 21. Jahrhundert gemeint. Und schon befände sich die Bahn locker im Zeitplan für ihr Prestigeprojekt "Stuttgart 21". Der unterirdische Bahnhof, samt komplexer Tunnel und einer ehemals angedachten Vorzeigebebauung der dadurch frei werdenden Gleisbetten, wird stattdessen zum Menetekel. Deutschland kann es nicht. Nicht unbeteiligt daran ist eine zunehmende gesellschaftliche Ablehnung von ambitionierten Bauvorhaben. Selbst eine Volksbefragung konnte den Zorn der "S 21-Gegner" nicht besänftigen, der nur vorderhand das Wohl von Käfern über das Wohl der Menschen stellte. Es ging ums große Ganze. Also ums Prinzip. Hinzu kam aber eine Bauplanung, die die Kosten an keiner Stelle verlässlich darstellte."/DP/jha