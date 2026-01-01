Pressestimme: 'Rhein-Zeitung' zu Trumps Drohungen an Europa

KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Trumps Drohungen an Europa:

"Merz und andere Staats- und Regierungschefs werden bereits am Mittwoch voraussichtlich beim Weltwirtschaftsforum in Davos persönlich auf Trump treffen. Merz muss dort einmal mehr die Rolle einer europäischen Führungsfigur einnehmen. Im kleinen Skiort in der Schweiz könnte es zum Showdown mit den USA in gleich mehreren globalen Krisen kommen: Grönland, Iran, Ukraine, Lateinamerika. Die Liste ist lang. Für Europa steht viel auf dem Spiel. Eskaliert es mit Trump im Ringen um Grönland, droht ein Ende des transatlantischen Bündnisses, gar der Nato. Es wäre die größte anzunehmende außen- und sicherheitspolitische Katastrophe für Deutschland und Europa seit Bestehen der Bundesrepublik und der EU. Und Wladimir Putin und Xi Jinping dürften applaudieren."/yyzz/DP/he