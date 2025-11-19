DAX23.181 -1,7%Est505.535 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,80 +2,4%Nas22.433 -1,2%Bitcoin78.516 -2,0%Euro1,1586 ±0,0%Öl64,73 -0,1%Gold4.095 +0,7%
Pressestimme: 'Rheinpfalz' zu Digitaler Souveränität

19.11.25 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Rheinpfalz" zu Digitaler Souveränität:

"Fatal wäre es jedoch, wenn Europa für diese Aufholjagd etwas über Bord werfen würde, was im internationalen Konkurrenzkampf zunehmend als Ballast empfunden wird: die Regulierung von Technologie. Die EU verfügt über ausdifferenzierte Digitalgesetze, sie sind ein Trumpf. (.) Brüssel ist nun dabei, im Sinne des Bürokratieabbaus die Gesetze zu überarbeiten, womit vor allem eine Aufweichung der Kontrollmechanismen einhergehen dürfte."/DP/jha