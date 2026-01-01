DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,84 -5,6%Nas23.515 -0,1%Bitcoin79.546 -1,4%Euro1,1629 +0,4%Öl64,00 -0,3%Gold4.670 +1,6%
Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Donalds Trump einjähriger Amtszeit

19.01.26 05:34 Uhr

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Donalds Trump einjähriger Amtszeit:

"Seinen Landsleuten verhieß er ein "goldenes Zeitalter". Doch bisher hat er nur das Interieur des Weißen Hauses vergolden lassen. Die Inflation bekommt er nicht in den Griff, Zölle heizen sie weiter an. Die Arbeitslosigkeit steigt. Die Unzufriedenheit mit Trumps Regiment wächst. Die illegale Migration hat er gedrosselt - allerdings mit brachialen Methoden. Er betreibt eine Militarisierung der Innenpolitik und riskiert damit mancherorts bürgerkriegsartige Zustände. Die Kongresswahlen im Herbst könnten sich als Sand im Getriebe der Trumpschen Machtmaschinerie erweisen. In Umfragen liegen die Demokraten klar vorn. Bis dahin bleibt aber noch viel Zeit, um weltweit weiteren Schaden anzurichten. Im Schatten Trumps lauert auch schon einer, der seine Politik mit neuer Verve weiterführen könnte: Vizepräsident JD Vance. Mit dem 80. Geburtstag seines Chefs im Juni deutet sich jedenfalls noch kein Verfallsdatum der Politik im Geiste Trumps an."/yyzz/DP/he