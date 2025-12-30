DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -1,0%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.440 -0,1%Euro1,1749 ±0,0%Öl61,17 +0,4%Gold4.315 -0,6%
Pressestimme: 'Südkurier' zu Gesundheitskosten

02.01.26 05:34 Uhr

KONSTANZ (dpa-AFX) - 'Südkurier' zu Gesundheitskosten

Die Deutschen sollten 2026 weniger zum Arzt gehen. Das wäre ihrer Gesundheit oft gar nicht mal abträglich. Durch die Politik geistert gerade eine ganze Reihe von Vorschlägen, wie man die Kosten im Gesundheitssystem senken kann. Eine Praxisgebühr wird diskutiert, die Einschränkung der freien Arztwahl, eine Reform des Rettungswesens und der Notfallambulanzen. All das könnte problemlos ohne Auswirkungen auf die Volksgesundheit durchgeführt werden. Gesundheitsdienstleistungen haben sich in Deutschland zu einem Milliardengeschäft abseits des medizinisch Notwendigen entwickelt, an dem sich viele schadlos halten: Ärzte, die Patienten unnötigerweise wieder und wieder einbestellen. Pharmahersteller, die für neue Medikamente Mondpreise ansetzen. Und die Gesundheitsverwaltung und die Kassen, die riesige Apparate ausgebildet haben. Der Patient sollte sich nichts vormachen. Er ist die Melkkuh im System. Aus diesem Blickwinkel wäre es schlecht, wenn es ihm gut ginge./yyzz/DP/zb