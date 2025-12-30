DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,50 -1,0%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.440 -0,1%Euro1,1749 ±0,0%Öl61,17 +0,4%Gold4.315 -0,6%
Pressestimme: 'Südwest Presse' zu Trump und Nationalgarde

02.01.26 05:34 Uhr

ULM (dpa-AFX) - 'Südwest Presse' zu Trump und Nationalgarde

Donald Trump zieht die Truppen der Nationalgarde aus Los Angeles, Chicago und Portland ab. Das sind gute Nachrichten, weil es für die Entsendung keine faktenbasierte Rechtfertigung gab. Es ist vor allem aber ein Zeichen der Schwäche für Trump. Der Schulhof-Bully musste zum Rektor - und hat endlich mal seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Der Oberste Gerichtshof hatte viel zu lange weggeschaut und die Trumpschen Allmachtsfantasien damit verstärkt. Doch kurz vor Weihnachten hatten selbst zwei von Trump ernannte Richter genug und zogen der Aktion gemeinsam mit vier Kollegen den Stecker. Experten sprechen von der bisher größten juristischen Niederlage für den US-Präsidenten in seiner zweiten Amtszeit. Die US-Demokratie kann die Bedrohung, die dieser Schulhof-Bully im Weißen Haus darstellt, überstehen - allerdings nur, wenn der Oberste Gerichtshof ihm in Zukunft häufiger Grenzen setzt./yyzz/DP/zb