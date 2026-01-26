Pressestimme: 't-online' zu Einschränkung des Rechts auf Teilzeit

BERLIN (dpa-AFX) - " t-online " zu Einschränkung des Rechts auf Teilzeit:

"40,1 Prozent der Beschäftigten arbeiteten unlängst in Teilzeit. Das senkt den Schnitt der Arbeitszeit, das sorgt dafür, dass unsere Volkswirtschaft unter ihren Möglichkeiten bleibt. Und das muss sich ändern, soll unser Wohlstand nicht vor die Hunde gehen: Wir alle müssen mehr und länger arbeiten. Sonst droht dem Arbeitsmarkt angesichts der alternden Gesellschaft der Fachkräfte-Kollaps. Die Idee, das Recht auf Teilzeit einzuschränken, ist darum definitiv eine Überlegung wert. Es mag zwar einerseits nach noch mehr verhasster Bürokratie klingen. Andererseits aber sollte niemand das Signal unterschätzen, das von einer solchen Neuregelung ausginge: Vollzeit ist der Normalfall - Teilzeit muss die Ausnahme sein."/yyzz/DP/stw