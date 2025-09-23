DAX23.527 -0,5%ESt505.442 -0,3%Top 10 Crypto15,71 -1,8%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.666 -2,6%Euro1,1801 +0,5%Öl66,61 -0,1%Gold3.747 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Porsche PAG911 Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Apple 865985 Porsche Automobil vz. PAH003 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Deal -- NVIDIA investiert Milliarden in OpenAI -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Top News
Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen Goldpreis im Höhenflug: Goldman Sachs rechnet bis 2026 mit neuen Rekordständen
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Partizipieren am Aufschwung der deutschen Wirtschaft mit dem Index-Zertifikat auf den SGI German Bundes Index. Mehr erfahren!

Pro Bahn: Keine Sprünge bei der Pünktlichkeit zu erwarten

22.09.25 22:00 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Auch mit der neuen Bahnchefin sollten sich Reisende laut dem Fahrgastverband Pro Bahn zunächst keine Hoffnungen auf deutlich pünktlichere Züge machen. Er erwarte zwar, dass die Pünktlichkeit in den nächsten ein bis zwei Jahren um die fünf Prozent nach oben gehe, sagte Lukas Iffländer, Vize-Vorstand des Fahrgastverbands Pro Bahn, in den ARD-Tagesthemen. "Aber einen großen Sprung, das wird erst mal dauern bis die Generalsanierungen durch sind, bis mit der Digitalisierung angefangen wurde und bis die Fahrzeuge alle wieder auf Vordermann sind."

Wer­bung

Nach jüngstem Stand sollen die Generalsanierungen bis 2036 abgeschlossen sein. Iffländer sagte, sein Verband hätte sich bei der Pünktlichkeit mehr Ehrgeiz gewünscht. Allerdings werfe das Finanzministerium auch Steine in den Weg. "Dieses Jahr gab es deutlich weniger Mittel, als eigentlich notwendig wären."

Bahnstrategie nicht mehr als ein "Plänchen"

Auch viele Punkte aus Schnieders neuer Bahnstrategie stünden unter Finanzierungsvorbehalt. Erst wenn es dafür die Freigabe gebe, könne von einer echten Bahnstrategie die Rede sein. "Jetzt ist es erst mal ein Plänchen."

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder hatte zuvor Evelyn Palla als neue Chefin des Konzerns vorgestellt. Nach der neuen Strategie des CDU-Politikers soll das Reisen mit der Bahn künftig sicherer, sauberer und komfortabler werden. Die Pünktlichkeitsziele weichte er auf./jcf/DP/men