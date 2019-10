Tesla-Fahrer vor teurer Reparatur? Chips geben den Geist auf

Aktien in diesem Artikel Tesla 229,75 EUR

• Displays älterer Tesla verärgern Fahrer seit Monaten• Minderwertiger Speicherchip offenbar schuld• Verschleiß viel früher als erwartet

Bereits im Frühjahr dieses Jahres tauschten sich verärgerte Tesla-Fahrer darüber aus, dass ihre Displays plötzlich den Geist aufgegeben haben: Die in den Fahrzeugen verbauten Bildschirme seien einfach dunkel geworden, ohne sich wieder hochzufahren. Das habe zu weitaus größeren Problemen geführt, als etwa nur ein fehlendes Navigationssystem: Fenster hätten sich nicht mehr abtauen oder Autos gar nicht mehr aufladen lassen.

Experten machen Flash-Speicherchip verantwortlich

Wie die auf E-Autos spezialisierte Nachrichtenseite insideEVs berichtete, haben sich Experten mit diesem Phänomen rund um ausfallende Display bereits befasst. Schuld seien die Flashspeicher-Chips, die schneller verschleißen, als offenbar gedacht. Jason Hughes von 057 Technologies erklärte, dass die "hier protokollierten Informationen für Serienfahrzeuge so gut wie nutzlos sind", zitiert ihn die Seite. Als der Verkauf von Teslas E-Autos im Jahr 2010 startete, sei das sogenannte logging kein Problem gewesen. Was heute zu Schwierigkeiten führt, ist, dass "die Firmware-Image-Größe von Tesla von ca. 300 MB auf die volle maximale Größe von 1 GB gestiegen ist", erläutert Hughes. Inzwischen konkurriere also die Firmware mit Protokollen um Speicherplatz.

Weitere Kfz-Experten - darunter von Gruber Motors - standen in Kontakt zu insideEVs und bestätigten die Probleme mit den Chips. Alle Firmen hätten geäußert, dass die Zeit für zahlreiche Elektroautos von Tesla abgelaufen sei - zumindest was den Flashspeicher anbelange.

Minderwertiger Speicher führt zu Problemen

"Das Hauptproblem ist, dass dieses übermäßige Schreiben von Protokolldateien zu einer Abnutzung des eMMC-Flash führt", erklärt Hughes weiter. Die Speicher beginnen zu versagen, wenn die Schreibzyklen nicht mehr abgeschlossen werden können - das äußere sich in einer Beeinträchtigung der Nutzbarkeit oder einem Ausfall. Infolgedessen kann auf wichtige Funktionen, die über den Touchscreen gesteuert werden, nicht mehr zugegriffen werden.

Peter Gruber von Gruber Motors schlussfolgerte: "Tesla hat einen Flash-Chip ausgewählt, der die konstante Lese- /Schreibfunktionen nicht beherrscht," zitiert ihn die E-Auto-Seite. Neuere Modelle seien bereits mit "robusteren Versionen" ausgestattet.

Für Tesla-Besitzer, in deren Fahrzeugen der Touchscreen-Bildschirm von den Fehler aufweist, könnte es teuer werden: Der Einsatz eines neuen Chips könne bis zu 1.800 US-Dollar kosten - außer das E-Auto hat noch Garantie, dann dürfe der Tausch kostenlos stattfinden, vermutet Hughes laut insideEVs.

