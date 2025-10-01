DAX24.084 +0,9%Est505.577 +0,8%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.653 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1745 +0,1%Öl65,51 -2,3%Gold3.873 +0,4%
Heute im Fokus
US-Shutdown: DAX stark - über 24.000 Punkten -- US-Börsen schwächeln -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft
Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus Imperial Brands-Aktie in Rot: Reemtsma-Werk in Langenhagen droht Aus
Notierung im Fokus

01.10.25 16:09 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 152,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
129,44 EUR -1,38 EUR -1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Procter Gamble-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 152,42 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Procter Gamble-Aktie bis auf 152,11 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 153,78 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 179.786 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 180,40 USD erreichte der Titel am 28.11.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,36 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 149,91 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 1,65 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Procter Gamble-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,29 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Procter Gamble 4,08 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Procter Gamble-Aktie bei 177,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 20,89 Mrd. USD gegenüber 20,53 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Procter Gamble wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 24.10.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 21.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

