Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau
Die Aktie von Procter Gamble hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Procter Gamble-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 153,40 USD.
Im New York-Handel kam die Procter Gamble-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 153,40 USD. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,49 USD an. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 152,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 153.126 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,28 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,29 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.
Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,89 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,53 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2026 erwartet.
Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen