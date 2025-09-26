DAX23.880 +0,6%ESt505.527 +0,4%Top 10 Crypto15,53 ±0,0%Dow46.138 -0,4%Nas22.523 -0,3%Bitcoin96.462 -1,0%Euro1,1729 ±0,0%Öl67,07 -0,9%Gold3.838 +0,1%
Kurs der Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verteidigt am Dienstagnachmittag Vortagesniveau

30.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Procter Gamble hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im New York-Handel kam die Procter Gamble-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 153,40 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
131,26 EUR 0,38 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel kam die Procter Gamble-Aktie um 15:53 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 153,40 USD. Die Procter Gamble-Aktie zog in der Spitze bis auf 153,49 USD an. In der Spitze fiel die Procter Gamble-Aktie bis auf 152,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 153,25 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Procter Gamble-Aktien beläuft sich auf 153.126 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,28 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Procter Gamble-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 4,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,29 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,48 USD, nach 1,27 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20,89 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,53 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Procter Gamble-Bilanz für Q1 2026 wird am 24.10.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den Procter Gamble-Gewinn für das Jahr 2026 auf 6,99 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen