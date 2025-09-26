DAX23.747 ±0,0%ESt505.512 +0,2%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.248 ±0,0%Nas22.683 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1736 +0,4%Öl68,30 -2,1%Gold3.826 +1,7%
Notierung im Blick

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag mit roter Tendenz

29.09.25 16:11 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Die Procter Gamble-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 152,08 USD.

Die Procter Gamble-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 152,08 USD. Die Procter Gamble-Aktie gab in der Spitze bis auf 151,80 USD nach. Mit einem Wert von 152,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 163.892 Procter Gamble-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 28.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,62 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 149,91 USD am 01.08.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 1,43 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,29 USD, nach 4,08 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,89 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 20,53 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Procter Gamble einen Gewinn von 6,99 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen