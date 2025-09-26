Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend stärker
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Procter Gamble-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 153,10 USD nach oben.
Um 20:08 Uhr stieg die Procter Gamble-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 153,10 USD. Kurzfristig markierte die Procter Gamble-Aktie bei 153,12 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 152,47 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 410.258 Procter Gamble-Aktien den Besitzer.
Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 17,83 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 149,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,29 USD je Procter Gamble-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Procter Gamble-Aktie wird bei 177,00 USD angegeben.
Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,48 USD gegenüber 1,27 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Procter Gamble im vergangenen Quartal 20,89 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umsetzen können.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 21.10.2026.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Procter Gamble ein EPS in Höhe von 6,99 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen