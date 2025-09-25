Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Freitagabend nahezu unverändert

Aktienkurs im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Procter Gamble. Zum Vortag unverändert notierte die Procter Gamble-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 152,07 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 20:08 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 152,07 USD. In der Spitze gewann die Procter Gamble-Aktie bis auf 152,67 USD. Zwischenzeitlich weitete die Procter Gamble-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 151,54 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 152,34 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 386.468 Procter Gamble-Aktien.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Procter Gamble-Aktie ist somit 18,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 149,91 USD erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,42 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 erhielten Procter Gamble-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 4,08 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,29 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,00 USD für die Procter Gamble-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.10.2025 dürfte Procter Gamble Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 21.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,99 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

