DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,63 +0,8%Gold3.749 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
So bewegt sich Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

25.09.25 20:24 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Procter Gamble zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Procter Gamble-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 152,28 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
130,46 EUR 0,04 EUR 0,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die Procter Gamble-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 152,28 USD. Bei 153,84 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 151,79 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 615.175 Procter Gamble-Aktien.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 149,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,56 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,29 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble rechnen Experten am 21.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen