Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss
Die Aktie von Procter Gamble zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Procter Gamble-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 152,28 USD.
Werte in diesem Artikel
Zum Vortag unverändert notierte die Procter Gamble-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 152,28 USD. Bei 153,84 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 151,79 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 615.175 Procter Gamble-Aktien.
Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 149,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,56 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,29 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.
Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble rechnen Experten am 21.10.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie
P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet
Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble
Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen
Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Procter & Gamble Co.
Analysen zu Procter & Gamble Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.04.2025
|ProcterGamble Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.2019
|ProcterGamble buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.04.2019
|ProcterGamble Overweight
|Barclays Capital
|14.12.2017
|ProcterGamble Buy
|Deutsche Bank AG
|27.04.2017
|ProcterGamble Hold
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|ProcterGamble Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|20.10.2020
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.07.2019
|ProcterGamble Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Credit Suisse Group
|23.04.2019
|ProcterGamble Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen