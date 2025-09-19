Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Donnerstagabend nahe Vortagesschluss

So bewegt sich Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble zeigt am Donnerstagabend wenig Änderung. Die Procter Gamble-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via New York bei 152,28 USD.

Zum Vortag unverändert notierte die Procter Gamble-Aktie um 20:08 Uhr im New York-Handel bei 152,28 USD. Bei 153,84 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der Procter Gamble-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 151,79 USD nach. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,84 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 615.175 Procter Gamble-Aktien.

Bei einem Wert von 180,40 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,47 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 01.08.2025 Kursverluste bis auf 149,91 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 1,56 Prozent würde die Procter Gamble-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,29 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,00 USD.

Procter Gamble ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,48 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Procter Gamble noch ein Gewinn pro Aktie von 1,27 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2027-Bilanz von Procter Gamble rechnen Experten am 21.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

