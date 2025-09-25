Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von Procter Gamble zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Procter Gamble legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 152,36 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Procter Gamble konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 152,36 USD. Die Procter Gamble-Aktie legte bis auf 152,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 152,34 USD. Bisher wurden via New York 164.329 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,40 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Procter Gamble-Aktie. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,91 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Procter Gamble am 29.07.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,48 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,27 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,53 Mrd. USD umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 24.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2027-Ergebnisse wird von Experten am 21.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,99 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Alle: Alle Empfehlungen