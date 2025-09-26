DAX23.881 +0,6%ESt505.530 +0,4%Top 10 Crypto15,43 -3,1%Dow46.285 -0,1%Nas22.584 ±-0,0%Bitcoin96.632 -0,9%Euro1,1741 +0,1%Öl67,06 -0,9%Gold3.846 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Wolfspeed A41JEH NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: US-Börsen leichter -- DAX letztlich fester -- CoreWeave, Meta, Lufthansa, Continental, Alibaba, Tilray, Clara Technologies, Wolfspeed, Firefly, Etsy, Shopify im Fokus
Top News
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Abend
Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird Bitcoin-Goldgrube Afrika: Warum Äthiopien zum Paradies für Bitcoin-Miner wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Notierung im Fokus

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble präsentiert sich am Dienstagabend stärker

30.09.25 20:25 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble präsentiert sich am Dienstagabend stärker

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Procter Gamble. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 154,08 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
131,02 EUR 0,14 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Procter Gamble konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 154,08 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 154,36 USD. Mit einem Wert von 153,25 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 354.154 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 01.08.2025 bei 149,91 USD. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 2,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,48 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 20,89 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Am 24.10.2025 werden die Q1 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Procter Gamble-Aktie in Höhe von 6,99 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Procter Gamble-Aktie

P&G-Aktie tiefer: Chefwechsel bei Procter & Gamble - hohe Belastung durch Zölle erwartet

Hinter diesen Marken steckt der Konzern Procter & Gamble

Procter & Gamble-Aktie sinkt: Tausende Stellen in der Verwaltung werden gestrichen

In eigener Sache

Übrigens: Procter Gamble und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Procter Gamble

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Procter Gamble

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Nachrichten zu Procter & Gamble Co.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
24.04.2019ProcterGamble OverweightBarclays Capital
14.12.2017ProcterGamble BuyDeutsche Bank AG
27.04.2017ProcterGamble HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
24.04.2019ProcterGamble NeutralCredit Suisse Group
23.04.2019ProcterGamble NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Procter & Gamble Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen