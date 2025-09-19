Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Montagnachmittag mit KursVerlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 154,89 USD.

Die Procter Gamble-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 154,89 USD. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 154,89 USD ab. Mit einem Wert von 155,52 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via New York 203.156 Procter Gamble-Aktien umgesetzt.

Am 28.11.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 180,40 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 16,47 Prozent Plus fehlen der Procter Gamble-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 149,91 USD erreichte der Anteilsschein am 01.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Procter Gamble-Aktie damit 3,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Procter Gamble-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 4,08 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,29 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 177,00 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Procter Gamble am 29.07.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,48 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Procter Gamble 1,27 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Procter Gamble 20,89 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Procter Gamble am 24.10.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2027-Finanzergebnisse von Procter Gamble rechnen Experten am 21.10.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 6,99 USD je Aktie in den Procter Gamble-Büchern.

Redaktion finanzen.net

