Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

Index im Fokus

Am Freitagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Zum Handelsschluss erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,89 Prozent auf 45.631,74 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,225 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 44.808,21 Punkte an der Kurstafel, nach 44.785,50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.757,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 44.952,88 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.502,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.05.2025, wies der Dow Jones 41.859,09 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40.712,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45.757,84 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 4,25 Prozent auf 435,67 USD), Goldman Sachs (+ 3,62 Prozent auf 741,89 USD), American Express (+ 3,57) Prozent auf 319,16 USD), Amazon (+ 3,10 Prozent auf 228,84 USD) und Nike (+ 2,89 Prozent auf 78,38 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1,31 Prozent auf 44,44 USD), Walmart (-1,15 Prozent auf 96,83 USD), Coca-Cola (-0,75 Prozent auf 70,13 USD), Amgen (-0,69 Prozent auf 293,72 USD) und Procter Gamble (-0,04 Prozent auf 158,67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42.398.780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,690 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

