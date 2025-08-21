DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin99.704 +3,0%Euro1,1723 +1,0%Öl67,84 +0,3%Gold3.372 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen schließen deutlich höher dank Powell -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf Kanada hebt zahlreiche Vergeltungszölle gegen USA auf
Devisen im Blick: Euro im späten US-Handel weiter über 1,17 Dollar Devisen im Blick: Euro im späten US-Handel weiter über 1,17 Dollar
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Mittwoch 18 Uhr live: So investierst Du mit ETFs erfolgreich in Aktien ohne schlaflose Nächte - Jetzt Plätze sichern!
Index im Fokus

Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich

22.08.25 22:32 Uhr
Zuversicht in New York: Dow Jones schlussendlich freundlich | finanzen.net

Am Freitagabend wagten sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amazon
195,32 EUR 4,52 EUR 2,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Express Co.
272,70 EUR 8,15 EUR 3,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Amgen Inc.
252,55 EUR -3,15 EUR -1,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Caterpillar Inc.
372,00 EUR 14,50 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Coca-Cola Co.
59,86 EUR -0,89 EUR -1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
633,20 EUR 12,40 EUR 2,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microsoft Corp.
432,05 EUR -3,00 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nike Inc.
67,01 EUR 1,31 EUR 1,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
151,76 EUR 1,08 EUR 0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Procter & Gamble Co.
135,74 EUR -0,68 EUR -0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verizon Inc.
38,09 EUR -0,66 EUR -1,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Walmart
83,67 EUR -0,14 EUR -0,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
45.631,7 PKT 846,2 PKT 1,89%
Charts|News|Analysen

Zum Handelsschluss erhöhte sich der Dow Jones im NYSE-Handel um 1,89 Prozent auf 45.631,74 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18,225 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,051 Prozent auf 44.808,21 Punkte an der Kurstafel, nach 44.785,50 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 45.757,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 44.952,88 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,49 Prozent. Vor einem Monat, am 22.07.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44.502,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.05.2025, wies der Dow Jones 41.859,09 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 22.08.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40.712,78 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 7,64 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 45.757,84 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 36.611,78 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Caterpillar (+ 4,25 Prozent auf 435,67 USD), Goldman Sachs (+ 3,62 Prozent auf 741,89 USD), American Express (+ 3,57) Prozent auf 319,16 USD), Amazon (+ 3,10 Prozent auf 228,84 USD) und Nike (+ 2,89 Prozent auf 78,38 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Verizon (-1,31 Prozent auf 44,44 USD), Walmart (-1,15 Prozent auf 96,83 USD), Coca-Cola (-0,75 Prozent auf 70,13 USD), Amgen (-0,69 Prozent auf 293,72 USD) und Procter Gamble (-0,04 Prozent auf 158,67 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 42.398.780 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,690 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,07 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Amazon und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Amazon

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Amazon

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
21.08.2025NVIDIA BuyUBS AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen