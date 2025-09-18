DAX23.645 -0,1%ESt505.465 +0,2%Top 10 Crypto16,04 -3,1%Dow46.171 +0,1%Nas22.534 +0,3%Bitcoin98.647 -0,7%Euro1,1748 -0,3%Öl66,65 -1,3%Gold3.671 +0,7%
So bewegt sich Procter Gamble

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verteidigt am Nachmittag Tendenz

19.09.25 16:10 Uhr
Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble verteidigt am Nachmittag Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Procter Gamble. Zum Vortag unverändert notierte die Procter Gamble-Aktie zuletzt im New York-Handel bei 157,22 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:52 Uhr bei der Procter Gamble-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 157,22 USD. Bei 157,58 USD erreichte die Procter Gamble-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Procter Gamble-Aktie bisher bei 156,96 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 157,45 USD. Bisher wurden via New York 1.806.766 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.11.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD an. Der derzeitige Kurs der Procter Gamble-Aktie liegt somit 12,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 149,91 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.08.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Procter Gamble-Aktie 4,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 4,08 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,29 USD je Procter Gamble-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 177,00 USD je Procter Gamble-Aktie aus.

Am 29.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,48 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,27 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 20,89 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Procter Gamble 20,53 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 24.10.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 21.10.2026.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen