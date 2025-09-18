Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend mit Abschlägen

Kurs der Procter Gamble

Die Aktie von Procter Gamble gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Procter Gamble nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 156,74 USD.

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 156,74 USD. Die Procter Gamble-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 156,23 USD ab. Bei 157,45 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via New York 2.028.848 Procter Gamble-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.11.2024 bei 180,40 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Procter Gamble-Aktie mit einem Kursplus von 15,10 Prozent wieder erreichen. Bei 149,91 USD fiel das Papier am 01.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 4,36 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem Procter Gamble seine Aktionäre 2025 mit 4,08 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,29 USD je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 177,00 USD an.

Am 29.07.2025 hat Procter Gamble in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 20,89 Mrd. USD im Vergleich zu 20,53 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.10.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2027 rechnen Experten am 21.10.2026.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

