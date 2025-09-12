DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +1,4%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.580 +1,1%Euro1,1785 -0,3%Öl67,56 -0,5%Gold3.646 -0,4%
Aktienkurs aktuell

Procter Gamble Aktie News: Dow Jones Aktie Procter Gamble am Abend mit roter Tendenz

18.09.25 20:25 Uhr
Die Aktie von Procter Gamble gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Procter Gamble-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 158,03 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Procter & Gamble Co.
133,56 EUR -1,92 EUR -1,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Procter Gamble-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 158,03 USD. Bei 157,46 USD markierte die Procter Gamble-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 158,09 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 594.554 Procter Gamble-Aktien.

Bei 180,40 USD markierte der Titel am 28.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,16 Prozent könnte die Procter Gamble-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 01.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 149,91 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Procter Gamble-Aktie derzeit noch 5,14 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Procter Gamble-Aktionäre betrug im Jahr 2025 4,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,29 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 177,00 USD aus.

Procter Gamble gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,48 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,27 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Procter Gamble im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 20,89 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 20,53 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von Procter Gamble wird am 24.10.2025 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 21.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 6,99 USD je Procter Gamble-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jonathan Weiss / Shutterstock.com

Analysen zu Procter & Gamble Co.

DatumRatingAnalyst
25.04.2025ProcterGamble OutperformRBC Capital Markets
30.03.2022ProcterGamble NeutralJP Morgan Chase & Co.
20.10.2020ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.2019ProcterGamble buyGoldman Sachs Group Inc.
30.07.2019ProcterGamble Sector PerformRBC Capital Markets
mehr Analysen