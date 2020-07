Philips-Aktie beflügelt: Philips übertrifft im zweiten Quartal Erwartungen

Umsatz und operatives Ergebnis gingen zwar deutlich zurück, aber nicht so stark wie von den meisten Experten erwartet. Der Umsatz sei um sechs Prozent auf 4,4 Milliarden Euro gefallen, teilte der Konkurrent von Siemens Healthineers am Montag in Amsterdam mit.

Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf Unternehmenswerte (Ebita) brach um fast ein Viertel auf 418 Millionen Euro ein. Wie schon im ersten Quartal zog zudem der Auftragseingang deutlich an. Philips bestätigte außerdem die Prognose für 2020. Demnach soll der Umsatz im laufenden Jahr auf vergleichbarer Basis leicht zulegen und die bereinigte Ebita-Marge steigen.

Die Zahlen und bestätigte Prognose könnten die Aktie weiter beflügeln. Das im EuroSTOXX 50 notierte Papier konnte sich zuletzt deutlich von den ersten Verlusten nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie erholen und lag zuletzt wieder auf dem Niveau von Mitte Februar.

Philips-Aktien gewinnen am Montag an der Euronext Amsterdam zeitweise 3,82 Prozent auf 45,09 Euro.

