ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Dienstagmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 6,09 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:45 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 6,09 EUR. Bei 6,15 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 6,15 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.941 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,236 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,06 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,24 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 907,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 868,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

