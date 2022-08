ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag stärker

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 8,51 EUR. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,53 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,28 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 470.132 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 17,03 EUR markierte der Titel am 16.09.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 49,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 05.07.2022 gab der Anteilsschein bis auf 7,77 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,54 EUR aus.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.048,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,67 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 11.08.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

