ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,00 EUR ab.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 6,00 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,97 EUR ab. Bei 6,09 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 84.263 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 18.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,98 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,81 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,88 EUR. Dieser Wert wurde am 27.10.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 18,60 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 907,00 Mio. EUR gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q3 2024 wird am 14.11.2024 erwartet. Am 06.11.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 1,04 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

