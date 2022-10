ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Nachmittag nordwärts

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 6,63 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,80 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 673.955 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.11.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 57,34 Prozent zulegen. Am 11.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,09 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,67 Prozent auf 1.055,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.048,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.11.2022 erfolgen. Schätzungsweise am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie stabil: ProSiebenSat.1-Tochter Flaconi ernennt Bastian Siebers zum CEO - Annäherung an MediaForEurope

ProSiebenSat1-Aktie tiefer: Tagesschau-Sprecherin Karolin Kandler wechselt zu ProSieben

ProSiebenSat.1-Aktie etwas tiefer: ProSiebenSat.1-Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean kündigt Rücktritt an

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images