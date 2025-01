ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,90 EUR ab.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:48 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,89 EUR aus. Bei 4,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 342.618 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,79 Prozent hinzugewinnen. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,20 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,181 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,89 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite hat ProSiebenSat1 Media SE im vergangenen Quartal 882,00 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ProSiebenSat1 Media SE 888,00 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2025 terminiert.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,924 EUR je Aktie aus.

