ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag ins Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 7,20 EUR zu.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 7,20 EUR. In der Spitze gewann die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,10 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 19.209 Aktien.

Bei 7,84 EUR markierte der Titel am 05.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 60,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,055 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,75 EUR aus.

Am 15.05.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,38 Prozent zurück. Hier wurden 855,00 Mio. EUR gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,832 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

