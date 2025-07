ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,3 Prozent auf 7,18 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 7,18 EUR. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,18 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 10.073 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 markierte das Papier bei 7,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 3,83 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 37,33 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,38 Prozent auf 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,790 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

