ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag verlustreich

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 7,07 EUR.

Die Aktie verlor um 11:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 7,07 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,00 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 253.417 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 13.05.2025 markierte das Papier bei 7,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 4,50 EUR fiel das Papier am 02.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 36,35 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,053 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,26 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,01 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 855,00 Mio. EUR, gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,38 Prozent präsentiert.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in Höhe von 0,790 EUR im Jahr 2025 aus.

