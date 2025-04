ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Blick auf ProSiebenSat1 Media SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 6,10 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 6,10 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,12 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 6,07 EUR. Zuletzt wechselten 97.671 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,84 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 28,55 Prozent Luft nach oben. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 35,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,074 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,52 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Das EPS belief sich auf 0,11 EUR gegenüber -0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,26 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,895 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie in Grün: Habets bleibt an der Spitze von ProSiebenSat.1

ProSiebenSat.1-Aktie höher: ProSiebenSat.1 sichert sich Übertragungsrechte für Basketball-WM

P7S1-Aktie wenig verändert: JPMorgan streicht Kursziel kräftig zusammen