ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 7,30 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 09:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 7,30 EUR. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,29 EUR ein. Bei 7,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 2.678 Stück.

Am 05.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,84 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,055 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 6,75 EUR aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. ProSiebenSat1 Media SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 867,00 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 30.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,832 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

