ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verzeichnet am Nachmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 7,16 EUR.

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:40 Uhr verlor das Papier 2,5 Prozent auf 7,16 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,08 EUR. Bei 7,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 256.644 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 05.06.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,84 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,43 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Abschläge von 37,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,055 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,75 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 855,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,38 Prozent verringert.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2025 wird am 31.07.2025 erwartet. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,832 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

