ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger greifen bei ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 7,27 EUR.

Die Aktie notierte um 09:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 7,27 EUR zu. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,28 EUR aus. Bei 7,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 26.836 Aktien.

Am 05.06.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,84 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 7,21 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Abschläge von 38,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,055 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,75 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 855,00 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,832 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

