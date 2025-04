ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Dienstagvormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 6,11 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,5 Prozent auf 6,11 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,11 EUR. Mit einem Wert von 6,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 4.408 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2024 auf bis zu 7,84 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,34 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 26,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,074 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,52 EUR an.

Am 06.03.2025 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 EUR gegenüber -0,26 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 1,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,26 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,28 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.05.2025 erfolgen. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 07.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn in Höhe von 0,895 EUR je Aktie aus.

