PUMA SE Aktie News: PUMA SE zieht am Nachmittag an

Um 01.08.2022 16:22:00 Uhr ging es für das PUMA SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 67,22 EUR. Die PUMA SE-Aktie legte bis auf 67,68 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 65,42 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 337.694 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Am 19.11.2021 markierte das Papier bei 115,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,75 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2022 Kursverluste bis auf 57,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PUMA SE-Aktie 16,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 97,18 EUR je PUMA SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PUMA SE am 27.07.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,33 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.002,00 EUR im Vergleich zu 1.589,10 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 24.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,66 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

Analysten sehen bei PUMA SE-Aktie Potenzial

adidas-Aktie unter Druck: Prognosesenkung nach Gewinnrückgang bei adidas

PUMA-Aktie dreht ins Minus: PUMA mit deutlicher Umsatz- und Gewinnsteigerung

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE