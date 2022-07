PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Dienstagmittag im Minus

Der PUMA SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 05.07.2022 12:22:00 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 60,86 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 60,66 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 62,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 45.812 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.11.2021 bei 115,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 47,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 57,94 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,04 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,39 EUR aus.

Am 27.04.2022 legte PUMA SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 23,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.912,20 EUR umgesetzt, gegenüber 1.548,80 EUR im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von PUMA SE wird am 26.07.2022 gerechnet. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,65 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

PUMA SE-Aktie: Experten empfehlen PUMA SE im Juni mehrheitlich zum Kauf

adidas-, ASOS-Aktien & Co. steigen: Einzelhandelswerte trotzen zum Teil skeptischen Analysen

PUMA mischt weiter auf dem NFT-Markt mit

Ausgewählte Hebelprodukte auf PUMA SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf PUMA SE

Bildquellen: PUMA SE