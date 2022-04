PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 77,18 EUR. Das bisherige Tagestief markierte PUMA SE-Aktie bei 77,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 77,68 EUR. Bisher wurden heute 7.626 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PUMA SE-Aktie 49,52 Prozent zulegen. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 62,38 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 19,18 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die PUMA SE-Aktie im Durchschnitt mit 110,89 EUR.

Am 27.04.2022 hat PUMA SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. PUMA SE hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,16 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,98 Prozent auf 1,52 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,77 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2022 voraussichtlich am 27.04.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2022-Kennzahlen am 16.02.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 3,54 EUR je PUMA SE-Aktie.

