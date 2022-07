PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Nachmittag mit Kursplus

Die PUMA SE-Aktie konnte um 07.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,2 Prozent auf 65,62 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die PUMA SE-Aktie bei 66,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 64,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 212.426 PUMA SE-Aktien.

Am 19.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 57,94 EUR fiel das Papier am 25.05.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,39 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

PUMA SE ließ sich am 27.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,81 EUR, nach 0,73 EUR im Vorjahresvergleich. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,46 Prozent auf 1.912,20 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.548,80 EUR in den Büchern gestanden.

PUMA SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 26.07.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 27.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 2,65 EUR je PUMA SE-Aktie.

