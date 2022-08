PUMA SE Aktie News: PUMA SE verteidigt Stellung am Mittag

Bei der PUMA SE-Aktie ließ sich um 12:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 67,18 EUR. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 67,98 EUR zu. Die PUMA SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 66,82 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,50 EUR. Bisher wurden heute 83.945 PUMA SE-Aktien gehandelt.

Bei 115,40 EUR erreichte der Titel am 19.11.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 41,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 57,94 EUR. Dieser Wert wurde am 25.05.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,95 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 95,75 EUR.

PUMA SE veröffentlichte am 27.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,56 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,33 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 2.002,00 EUR gegenüber 1.589,10 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte PUMA SE am 26.10.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von PUMA SE rechnen Experten am 24.10.2023.

Experten gehen davon aus, dass PUMA SE im Jahr 2022 2,67 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

