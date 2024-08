PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Vormittag zu

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von PUMA SE. Im XETRA-Handel gewannen die PUMA SE-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die PUMA SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 35,69 EUR zu. Die PUMA SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 35,77 EUR. Mit einem Wert von 35,70 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.559 Stück gehandelt.

Bei 65,98 EUR markierte der Titel am 11.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die PUMA SE-Aktie mit einem Kursplus von 84,87 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.08.2024 bei 35,06 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

PUMA SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,820 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,798 EUR belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,25 EUR für die PUMA SE-Aktie aus.

Am 07.08.2024 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,28 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PUMA SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,16 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,12 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,12 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte PUMA SE Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 23.10.2025.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,20 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

