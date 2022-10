PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Montagnachmittag im Plus

Die Aktionäre schickten das Papier von PUMA SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 4,1 Prozent auf 48,28 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 48,42 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,50 EUR. Von der PUMA SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.267 Stück gehandelt.

Am 19.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,40 EUR an. 58,16 Prozent Plus fehlen der PUMA SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,28 EUR am 13.10.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PUMA SE-Aktie derzeit noch 9,03 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,31 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Am 27.07.2022 lud PUMA SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.002,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.589,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Am 26.10.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von PUMA SE veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 24.10.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 2,58 EUR je Aktie in den PUMA SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

