PUMA SE Aktie News: PUMA SE am Mittag gefragt

PUMA SE im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von PUMA SE. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 4,4 Prozent auf 22,97 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 4,4 Prozent auf 22,97 EUR zu. Der Kurs der PUMA SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 23,02 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,25 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 658.827 PUMA SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 53,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der PUMA SE-Aktie ist somit 131,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,07 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,33 Prozent könnte die PUMA SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,548 EUR je PUMA SE-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 34,45 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 22.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 2,29 Mrd. EUR gegenüber 1,98 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte PUMA SE möglicherweise am 07.05.2026 präsentieren.

In der PUMA SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,35 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PUMA SE-Aktie

MDAX-Papier PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein PUMA SE-Investment von vor 5 Jahren eingefahren