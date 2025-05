PUMA SE Aktie News: PUMA SE gewinnt am Nachmittag

So bewegt sich PUMA SE

Die Aktie von PUMA SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von PUMA SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,8 Prozent auf 24,26 EUR.

Die PUMA SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 3,8 Prozent auf 24,26 EUR. In der Spitze gewann die PUMA SE-Aktie bis auf 25,39 EUR. Bei 24,42 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 1.524.449 PUMA SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 53,20 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PUMA SE-Aktie somit 54,40 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 18,07 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 25,52 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,610 EUR an PUMA SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,525 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 32,73 EUR für die PUMA SE-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte PUMA SE am 22.01.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,17 EUR. Im Vorjahresviertel hatte PUMA SE 0,01 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,98 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von PUMA SE rechnen Experten am 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass PUMA SE im Jahr 2025 1,35 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

