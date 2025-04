PUMA SE Aktie News: Anleger greifen bei PUMA SE am Mittwochvormittag zu

So bewegt sich PUMA SE

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PUMA SE. Zuletzt konnte die Aktie von PUMA SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 22,38 EUR.

Das Papier von PUMA SE konnte um 09:07 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 22,38 EUR. Die PUMA SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 22,56 EUR aus. Bei 22,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 141.998 PUMA SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2024 bei 53,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 137,71 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 18,07 EUR am 07.04.2025. Mit einem Kursverlust von 19,26 Prozent würde die PUMA SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,610 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,548 EUR je PUMA SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 34,45 EUR.

PUMA SE veröffentlichte am 22.01.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es stand ein EPS von 0,17 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PUMA SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PUMA SE 2,29 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,98 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der PUMA SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 07.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,35 EUR je Aktie belaufen.

